Rotonda sperimentale: tutti in coda fino al cantiere

CREMONA - Da una parte il cantiere, dall’altra la rotonda sperimentale: e così, già oggi, in via Giordano è stata una giornata di traffico generalmente rallentato e di code a tratti. Con le conseguenti proteste di automobilisti e residenti.

Intanto, è stata di fatto la prima prova per la rotatoria all’intersezione con le vie Mosa e Bosco, progetto elaborato nell’ambito della riqualificazione dell’area ex Snum.

La rotatoria Giordano – Mosa verrà realizzata con elementi provvisori e amovibili e per ricavare gli spazi necessari sono state effettuate alcune opere preliminari: demolizione parziale di due aiuole spartitraffico nelle vie Mosa e Bosco, spegnimento dell’impianto semaforico, rimozione della palina semaforica posta nella mezzeria di via Mosa e rimozione della segnaletica verticale che interferisce.

Si procederà quindi alla posa dei new jersey, all’adeguamento della segnaletica verticale e al rifacimento parziale della segnaletica orizzontale. Verranno garantiti gli attraversamenti pedonali esistenti, che potranno essere leggermente spostati rispetto alla posizione attuale in considerazione del diverso punto di attestamento dei veicoli in arrivo lungo le vie del Giordano, Mosa e Bosco.

«L’intervento non comporterà altre modifiche strutturali all’intersezione, né al verde presente e non verranno eseguite demolizioni sui marciapiedi» specifica il Comune. Che al netto delle prime code di oggi, utilizzerà questa fase per sperimentare il funzionamento della nuova gestione dell’incrocio con la rotatoria al posto dell’impianto semaforico e a verificarne la sostenibilità in rapporto ai flussi di traffico.

«Data l’importanza di via Giordano nell’ambito della rete stradale urbana, trovando la piena collaborazione del soggetto attuatore, il Settore Lavori Pubblici del Comune ha ritenuto opportuno eseguire una valutazione diretta per verificare il reale comportamento dei flussi veicolari. Questo viene fatto pur disponendo di valutazioni tecniche che hanno garantito la sostenibilità e la funzionalità futura della rotatoria attraverso l’elaborazione di modelli di simulazione».