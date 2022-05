Taglio dei tigli in via del Giordano: la protesta di Lega Ambiente e Italia nostra

CREMONA - Accompagnati dalle note di protesta del violino suonato dalla musicista Angela Alessi, sono cominciati questa mattina i lavori connessi alla riqualificazione dell'area ex Snum. In particolare, in questa fase gli operai hanno cominciato le opere preliminari alla realizzazione di una rotonda fra via del Giordano e via Bosco e di un'altra all'intersezione tra via Cadore e via Mosa. Il cantiere prevede anche l'abbattimento di 5 dei 24 tigli perimetrali all'area. E questo ha innescato la protesta degli ambientalisti che alle 11 si sono ritrovati per un presidio. La violinista Alessi ha suonato l'aria Addio del passato dalla Traviata di Giuseppe Verdi.

"Ho scelto questa aria perché La Traviata è un personaggio che si muove per soldi, ha un prezzo. Mi piaceva estendere questo simbolismo alla scelta di tagliare i 5 tigli dettata solo da motivi economici a discapito del verde e della tutela dei beni culturali che si trovano in quell'area". Fra i dimostranti anche Gigi Rizzi di Legambiente: "Noi siamo sempre stati contrari alla cessione di quell'aria in cui poteva essere realizzato invece un parco".

Presente anche Anna Maramotti di Italia Nostra che ha portato la preoccupazione dell'organizzazione rispetto alle antiche mura emerse durante i lavori. Prima del presidio un bambino residente in zona ha voluto attaccare su uno dei cinque tigli condannati un suo disegno a difesa degli alberi. Fra gli ambientalisti c'è anche chi fa notare che essendo ormai in stagione di nidificazione l'abbattimento delle piante dovrebbe essere stato preceduto da un'attenta verifica della presenza o meno di uccelli.