Picchia la ex convivente poi si scaglia contro i carabinieri

CREMA - Un cittadino italiano di 36 anni, con precedenti di polizia a carico e residente nel cremasco, è stato arrestato per violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e violazione del foglio di via obbligatorio. L'intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema, a cui è conseguito l'arresto dell'uomo, è avvenuto la sera del 04 giugno a seguito della richiesta di una donna di Crema che aveva problemi con l’ex convivente.

La pattuglia è stata inviata dalla Centrale Operativa nei pressi della stazione ferroviaria di Crema, dove la donna ha riferito di trovarsi. Ha detto ai militari, giunti sul posto, di essere stata picchiata e minacciata dal suo ex convivente con cui si era incontrata, che le aveva anche danneggiato la bicicletta.

La donna, dopo il racconto, ha deciso di andare in ospedale per frasi curare mentre la pattuglia ha iniziato le ricerche del 36enne, che è stato poco dopo rintracciato in una strada limitrofa. Dai controlli dei militari è risultato a suo carico un foglio di via obbligatorio dal comune di Crema per tre anni, notificato nel luglio del 2021 e ancora in atto. L’uomo, oltre a rifiutarsi di fornire le generalità e i documenti, in quel frangente ha iniziato a insultare pesantemente i militari che lo volevano accompagnare in caserma per denunciarlo per la violazione della misura di prevenzione.



Sul posto è stato calmato e convinto a seguirli in caserma, ma una volta giunto nella sede dei carabinieri è sceso dal mezzo militare, si è tolto la maglia e ha lanciato telefono e zaino, tentando di farsi male, colpendo con una testa la recinzione della struttura per poi accusare i carabinieri di averlo picchiato.

I militari operanti, ricevuti i rinforzi di altri carabinieri presenti, sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo, nonostante l’uomo continuasse a colpire con calci e pugni tutti quelli che trovava di fronte. Accompagnato in ospedale per le cure e per il suo forte stato di agitazione, ha tenuto un atteggiamento aggressivo e offensivo anche verso i medici che lo stavano visitando.

Dopo le cure è stato accompagnato nuovamente in caserma a Crema, dove è stato dichiarato in arresto per violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per la violazione del foglio di via e il rifiuto di indicazioni sull’identità personale. È stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’atto, avvenuta nella tarda mattinata del 06 giugno e conclusasi con la convalida dell’arresto e il rinvio dell’udienza al prossimo 11 luglio. L’uomo è stato quindi scarcerato.