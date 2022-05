Maltrattamenti e violenza sessuale, dopo due anni arriva il carcere

CREMA - Nel tardo pomeriggio del 13 maggio i Carabinieri della Stazione di Crema hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, un cittadino straniero di 42 anni, con precedenti di polizia a carico.

L’uomo, destinatario del provvedimento definitivo, dovrà scontare una condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, violenza sessuale commessi nel 2019 e 2020. I militari lo hanno rintracciato a Crema e gli hanno notificato il decreto, accompagnandolo al carcere di Lodi.

La condanna è conseguenza di una serie di denunce della moglie che nel settembre 2019 aveva riferito ai militari di essere stata picchiata e minacciata dal marito, che in quella circostanza l’aveva anche costretta ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà. Nel giugno 2020 invece la donna si era presentata al pronto soccorso di Cremona con evidenti lesioni su diverse parti del corpo e aveva poi confermato in una denuncia di avere subito un violento pestaggio dal marito. Per questo motivo l’uomo era stato poi arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e successivamente posto agli arresti domiciliari.

Dopo qualche mese gli sono state applicate le misure del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con obbligo di allontanarsi in caso di incontro fortuito e di non comunicare con la donna per nessun motivo, oltre che l’obbligo di dimora nel comune di Crema per impedire che potesse recarsi nel comune dove la donna aveva trovato riparo. Dopo due anni dagli ultimi fatti nei confronti del 42enne è intervenuto il provvedimento definitivo del Tribunale di Cremona e il conseguente ordine di immediata carcerazione. Per questo motivo è stato raggiunto nella sua abitazione e portato in carcere.