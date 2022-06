Sbalzata dalla moto al circuito di via Guido Rossa, gravissima una 15enne

VIADANA - E' stato necessario l'intervento dell'eliambulanza di Brescia per soccorrere una 15enne che a bordo della sua mini moto è letteralmente "volata" fuori pista poco dopo le 10.30 di oggi al circuito di via Guido Rossa in zona Gerbolina. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Viadana, la giovane era in sella alla sua moto e stava girando sul circuito quando ha perso il controllo ed è stata sbalzata a diversi metri di distanza. Immediati i soccorsi di un'ambulanza della Croce Verde di Viadana e dell'automedica del 118 dell'Oglio Po. I sanitari, resisi conto della gravità della situazione, hanno allertato l'eliambulanza. Probabilmente a causa di un trauma cranico le condizioni della giovane risultano molto gravi.