Contatto in pista con un'altra motocicletta, grave centauro 34enne

SAN MARTINO DEL LAGO - Contatto in pista tra due motociclette, con relativa caduta sulla ghiaia, al Cremona Circuit Angelo Bergamonti alle 11,30. La peggio è toccata ad un pilota svizzero di 34 anni, che nella caduta ha riportato una botta all’addome, perché ha urtato una parte della moto. Sul posto si è recato immediatamente il personale sanitario in servizio permanente al circuito. Il 34enne lamentava dolore e precauzionalmente, per verificare l’eventuale presenza di emorragie interne, è stato condotto in codice rosso, in urgenza, dalla Cremona Soccorso al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Cremona, per accertamenti.