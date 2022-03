Caduta in moto al Cremona Circuit di San Martino del Lago: un ferito in codice rosso

VIADANA/SAN MARTINO DEL LAGO - Due cadute dalla moto quasi in contemporanea in due impianti del territorio.

La prima si è verificata a Viadana pochi minuti prima delle 14 lungo la pista da motocross di via Sant'Antonio e ha visto protagonista un 24enne. Scattato l'allarme, sul posto sono sopraggiunte l'auto medica dell'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, una autoambulanza della Padana Soccorso e l'eliambulanza degli Spedali Civili di Brescia. Il giovane è stato soccorso e portato al pronto soccorso in codice giallo, per ferite di media gravità.

Alle 15 si è verificata un'altra caduta, ma al Cremona Circuit di San Martino del Lago. In pista oggi ci sono i motociclisti che effettuano delle prove libere lungo il circuito. "E' scivolato ed è rotolato in mezzo alla ghiaia", ci ha detto il responsabile del circuito Alessandro Canevarolo. Il personale dell'autoambulanza della Cremona Soccorso, in servizio permanente al Circuito, ha prestato le prime cure al motociclista. L'indicazione della gravità dell'incidente in prima battuta è da codice rosso, probabilmente in via prudenziale per il trauma cranico subito dal motociclista, che comunque non ha impattato contro alcun ostacolo.