Rubano una collana a un anziano con la 'tecnica dell’abbraccio', coppia arrestata

CREMA - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crema hanno arrestato per furto con destrezza aggravato due cittadini rumeni, un uomo e una donna rispettivamente di 32 e 30 anni, residenti in provincia di Piacenza e con precedenti di polizia a carico. La vicenda risale alla mattina del 3 giugno quando i militari, durante un servizio di controllo del territorio in abiti civili per contrastare il fenomeno dei furti con la “tecnica dell’abbraccio” commessi nelle scorse settimane da due persone che erano giunte a bordo di un’Audi con targa straniera. Verso le 10.30 uno degli equipaggi in servizio sul territorio ha incrociato l’auto con due persone a bordo lungo la via Milano e ha seguito il veicolo che è entrato nel parcheggio dell’Ipercoop. Certi che i due, un uomo e una donna, fossero intenzionati a commettere reati nei confronti di qualche anziano, hanno deciso di verificare i movimenti della coppia.

E, infatti, dopo 10 minuti la trentenne è scesa dall’auto in sosta mentre l’uomo è rimasto al volante. Ricevuti i rinforzi, alcuni militari hanno controllato i movimenti dell’uomo mentre altri hanno seguito la donna che si è portata presso una tabaccheria del centro commerciale e si è avvicinata ad un anziano che giocava alle slot machine. Poi la donna è uscita dal supermercato ed è tornata verso l’auto dove, attraverso il finestrino, ha parlato con l’uomo ed è rientrata nel supermercato. All’interno della struttura commerciale, senza carrelli e senza acquistare nulla, ha girato tra gli espositori e verso le 11.30 ha avvicinato un anziano che si trovava in coda a una cassa in attesa di pagare della merce. La donna è stata vista parlare con l’uomo per circa un quarto d’ora finché, terminate le operazioni di pagamento, lo ha accompagnato alla sua auto posteggiata nel parcheggio sopraelevato e lo ha aiutato a caricare la spesa all’interno del veicolo.

La refurtiva recuperata dai carabinieri di Crema

I militari hanno continuato a osservare i movimenti della donna che si è seduta con lui nei sedili anteriori del mezzo e lo ha abbracciato più volte, ma dopo qualche minuto è scesa e si è diretta di corsa verso l’Audi dove si trovava il complice in attesa. Dopo essere entrata in tutta fretta nell’auto, il veicolo è partito a tutta velocità, ma è stato bloccato dalle auto dei militari prima che potesse uscire dai parcheggi. La donna ha tentato di nascondere alcuni oggetti d’oro negli slip, ma è stata fermata per tempo. I due sono stati quindi identificati e, nel frattempo, altri militari hanno raggiunto e bloccato il veicolo dell’anziano che era stato derubato, identificandolo in un settantenne. I militari hanno chiesto all’uomo se gli mancasse qualcosa e solo in quel momento si è accorto che gli era stata rubata una collana in oro completa di 6 ciondoli e 2 anelli sempre in oro, risultata poi essere quella trovata nella mani della 30enne.

I carabinieri, oltre alla collana, ai ciondoli e agli anelli dell’anziano, hanno trovato altri due anelli, un braccialetto e un orologio che si ritiene possano essere oggetto di altri furti. Ricostruito quanto accaduto, i militari hanno accompagnato i cittadini rumeni presso la caserma di Crema e, ricevuta la denuncia di furto presentata dall’anziano derubato, hanno dichiarato in arresto i complici 32enne e 30enne per furto con destrezza aggravato, hanno sequestrato l’auto in uso, hanno restituito la collana al derubato e hanno sequestrato gli altri oggetti d’oro in attesa di riscontri di eventuali furti. La coppia è stata trattenuta nelle camere di sicurezza della Compagnia di Crema e poi accompagnata all’udienza di convalida dell’arresto avvenuta nella mattinata del 4 giugno, conclusa con la convalida dell’atto e il rinvio dell’udienza all’11 luglio prossimo. Per entrambi, in attesa di quella data, il Giudice ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nelle loro abitazioni.