Esce dal cimitero, 88enne scippata della catenina dal collo

AGOIOLO (CASALMAGGIORE) - Dopo aver fatto visita alla tomba del marito, è stata avvicinata da un giovane che le ha strappato dal collo una catenina facendola poi cadere a terra. Vittima del “furto con strappo” una anziana signora residente ad Agoiolo, frazione di Casalmaggiore. L’episodio, grave in sé, risulta particolarmente odioso visto che la vittima ha 88 anni ed era completamente indifesa.

Tutto è avvenuto domenica mattina, intorno alle 10.30. Il malvivente, sulla trentina, ha prima avvicinato la donna chiedendo dove potesse riempire d’acqua una bottiglietta che teneva in mano. Probabilmente era un modo per vedere se la signora indossasse qualche oggetto prezioso. Ottenuta l’informazione, il giovane si è allontanato, ma ben presto ha messo in atto il suo intento. Mentre la 88enne stava per uscire dal camposanto, è stata avvicinata da quell’uomo che ha compiuto lo scippo ai suoi danni, dandole anche una spinta, durante l’azione, che l’ha fatta cadere a terra provocandole una escoriazione. Nulla di grave, per fortuna, a parte l’inevitabile spavento. L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri.