2 giugno, la Costituzione, poi la festa

CREMA - Seconda giornata in aula degli Ostaggi per la cerimonia di consegna della Costituzione ai neo diciottenni di Crema. Dopo l’appuntamento di martedì mattina, ieri il sindaco Stefania Bonaldi ha ricevuto i ragazzi che frequentano gli istituti Galilei, Pacioli, Stanga, Cfp Canossa e Cr. Forma. Per tutti i copia della Carta fondamentale e le raccomandazioni del primo cittadino a farne buon uso, consultandola, leggendola un po’ per volta, per capire i principi su cui si fonda lo Stato e seguirne gli insegnamenti. Fondamentale la collaborazione del comitato che promuove la Costituzione, guidato da Graziella Della Giovanna.

Per molti dei 18enni è stata anche l’occasione per fare il loro esordio in municipio. Molti di loro saranno chiamati tra pochi giorni a votare per la prima volta proprio per l’elezione del sindaco. La consegna della copia della Costituzione è stata organizzata alla vigilia delle celebrazioni della festa della Repubblica, in programma oggi in città. Il raduno è fissato alle 9,15 in piazzale delle Rimembranze davanti alal colonna votiva. Poi il corteo in centro aperto dalla banda Verdi e l’arrivo al famedio di piazza Duomo alle 9,45. Qui interverrà il sindaco. Alle 10,15 la banda terrà un breve concerto.

Nel pomeriggio, alle 17, nelle sale del centro culturale Sant’Agostino si terrà l’inaugurazione della mostra «La città ritrovata: luoghi, persone e storie» a cura del Comitato di Promozione dei principi della Costituzione e del Centro di ricerca Alfredo Galmozzi. Alle 21 a CremArena il concerto della banda Verdi diretta dal maestro Roberta Patrini. Analoghe manifestazioni dedicate alla festa della Repubblica si terranno oggi in diversi paesi del Cremasco. A questo proposito, ieri mattina a Monte Cremasco, è stata organizzata una celebrazione con protagonisti i bambini della primaria.