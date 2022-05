Taxi, da domani attiva la nuova postazione in piazza Roma, lato giardini

CREMONA - A seguito dell’avvenuto allaccio della linea telefonica, da domani, mercoledì 1° giugno, entra in funzione la nuova area di stazionamento del servizio taxi in piazza Roma, lato giardini pubblici, dopo il varco con la ZTL e sino all’incrocio di corso Mazzini – via Solferino. La nuova area attrezzata con postazione telefonica è costituita da 10 stalli ed è confermata la turnazione attualmente in vigore.

Questa zona è stata individuata dopo puntuali verifiche tecniche ritenendola adeguata ed idonea ad ospitare il servizio pubblico non di linea in quanto, oltre ad essere già in precedenza destinata ad area taxi, è in grado di garantire alla categoria di sostare in un'area ombreggiata e fuori dal movimento di persone e mezzi che si crea nei giorni di mercato e nelle ore serali, senza perdere il posizionamento strategico del servizio nel cuore della città. Parere favorevole alla nuova collocazione è stato espresso dalla Commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto di persone non di linea a mezzo taxi.

Per quanto riguarda la sosta dei residenti sono già stati ricollocati gli 8 posti presenti e i 3 posti riservati ai disabili generici nelle immediate vicinanze, anche a seguito di una razionalizzazione della sosta destinata al carico e allo scarico che risultava in sovrabbondanza e spesso utilizzata impropriamente.