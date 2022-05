Sicurezza stradale: bambini a «scuola di guida»

PANDINO - I bambini delle scuole elementari a lezione di educazione stradale. Nei giorni scorsi, grazie ai soci del motoclub pandinese, sempre molto attenti alla formazione delle giovani generazioni, è stato organizzato un incontro speciale. Gli alunni di prima e seconda, accompagnati dalle insegnanti hanno così vissuto, sotto forma di gioco, una giornata da piccoli utenti della strada. Ad esempio, hanno imparato a riconoscere alcuni segnali stradali fondamentali, a cominciare dal divieto di accesso, per arrivare al cartello che indica il senso unico di marcia.

L’incontro è stato utile anche far capire ai bambini l’importanza dei semafori per regolare il traffico e, in generale, per spiegare loro quanto conti essere sempre attenti quando si è su una strada.

Percorrere a piedi o in bicicletta una via, camminare su un marciapiede, attraversare oppure utilizzare una pista ciclabile. A questa età la presenza di un adulto è ovviamente necessaria, ma è bene che i bambini comincino a rendersi conto di cosa possono e non possono fare.

Alla lezione ha collaborato anche la Federazione motociclistica italiana. I soci del club pandinese hanno allestito l’area all’interno del parcheggio di via Bovis, adiacente al centro sportivo Torri e alle scuole medie e non lontano dalla primaria. Il piazzale è rimasto chiuso ai veicoli per qualche ora, mentre gli alunni hanno raggiungere il punto di ritrovo a piedi con una breve passeggiata. Da parte loro non sono mancate curiosità e domande.

Un’esperienza che tornerà immediatamente utile. Con la fine della scuola e l’inizio delle vacanze estive, i bambini hanno la possibilità di trascorrere sempre più tempo all’aperto. «Imparare le nozioni base di educazione stradale già a sei sette anni li aiuta a muoversi con più sicurezza al di fuori dell’ambito protetto familiare e scolastico – hanno chiarito i promotori –: loro stessi, inoltre, si sentono più indipendenti».

Provano insomma la positiva sensazione di diventare grandi. Il motoclub non mancherà di promuovere altre lezioni di educazione stradale per le classi delle scuole elementari.