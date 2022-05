Bimbimbici, pedalando s'impara

CREMONA - Prove di circolazione sul circuito di educazione stradale insieme ai volontari della Fiab con rilascio del ‘Patentino del Ciclista provetto’. Uno zainetto per tutti e poi regali ad estrazione, la merenda a base di fragole dell’azienda agricola Bredina le brioche donate dalla Barilla e i succhi di frutta omaggio della Coop. E poi tutti in sella per una biciclettata lungo le piste ciclabili, in sicurezza fino a piazza del Comune.

Cancellata la settimana scorsa in pieno inverno meteorologico, si è svolta oggi al parco Sartori, con temperature quasi estive, l’edizione 2022 di Bimbimbici, una festa per bambini iscritti a tutte le elementari (e anche le materne) della città e per i loro genitori, momento culminante delle attività che la Fiab promuove ogni anno per le scuole in collaborazione con le Politiche Educative.

Positivo il bilancio tracciato dal presidente Pier Carlo Bertolotti: «Siamo contenti di aver potuto fare di nuovo questa festa dopo un periodo di sofferenza. Bimbimbici vuole sollecitare una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la sicurezza e la vivibilità dei centri urbani, dando spazio alle persone e migliorando la qualità dell’aria che si respira. L’anno prossimo negli incontri nelle scuole ci concentreremo sul tema dei furti di biciclette e poi organizzeremo i Bicibus in autunno. Ai bambini spieghiamo le regole per un uso responsabile della bicicletta, che comprende anche la sua manutenzione».

E al banco del meccanico c’era Aurelio Baldricchi, pronto a mostrare ai piccoli ciclisti come si smonta una ruota e come si estrae la camera d’aria. Sul circuito donato alla città da Fiab e Lions c’erano i volontari Franco Ceresa, Gigi Ferri e Aldo Tozzi che illustravano ai bambini le regole della circolazione: «Tutti promossi, bravissimi e preparati».

Una sessantina i patentini distribuiti allo stand della Fiab dove a registrare i bambini e a distribuire gli omaggi c’erano Maria Rosa Gaggia, Costantina Cattaneo, Ivana Pucchio, Marilena Lattarini, Carla Gennari e Giusi Olzi. Ai tavoli, sotto l’ombra delle grande piante che circondano il campo da basket intitolato a Robi Telli, Marinella Marchesi e Maria Rosa fanno giocare i bambini con disegni da colorare e cruciverba a tema: «La festa serve per insegnare le regole e i termini corretti e i cruciverba aiutano in questo».

A metà pomeriggio, l’estrazione di 16 premi, fra cui gli orologi per bambini offerti dalla gioielleria Carubelli e i buoni acquisto da utilizzare in alcuni negozi sportivi. Poi tutti — bambini e bambine, genitori e volontari — in sella per formare il serpentone che si è snodato per le ciclabili cittadine fino a piazza del Comune. Appuntamento all’anno prossimo.

