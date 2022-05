Piscina, via l’amianto dai tetti. La stagione è pronta a partire

SORESINA - La piscina comunale della città adesso è anche più bella e di maggior attrattività per i grandi e per i piccini. Al posto dell’amianto le nuove vasche e i nuovi scivoli. Dopo la rimozione dell’amianto dalle coperture dei tetti degli spogliatoi, la cooperativa L’Ottavo Giorno ha dato il via al rifacimento della vasca degli scivoli e alla vernigatura dei giochi acquatici che consentirà anche di renderli più confortevoli e sicuri per i bambini e i ragazzi già pronti ad affollare il centro natatorio. Tra gli altri interventi che hanno interessato la struttura nei giorni scorsi anche un’accuratissima pulizia e disinfezione delle vasche, del solaio, del bar e di tutti i locali di pubblica frequentazione.

Con le porte ormai aperte la piscina soresinese tornerà a far divertire migliaia di persone a caccia di sole, attività motoria, relax e giornate in compagnia. Adesso, per di più, sarà anche luogo di 'pellegrinaggio’ per gli amanti degli acquapark. Per far scomparire ogni traccia del fibrocemento e per ultimare la manutenzione straordinaria il Comune ha investito circa 240 mila euro. Il cantiere è stato finanziato con un bando di Regione Lombardia.