Per la piscina un solarium e la copertura di una vasca

PIADENA DRIZZONA - La piscina comunale di Piadena Drizzona per l’imminente stagione estiva non riaprirà, ma il Comune pensa al futuro puntando ai fondi del Pnrr per effettuare un rinnovamento globale dell’impianto, mediante la copertura di una vasca e anche tramite la realizzazione di un nuovo solarium.

«Quest’anno purtroppo è andata così», commenta il consigliere delegato allo Sport Pietro Francesconi.

«I gestori hanno spiegato di non sentirsela di procedere questa estate e anche se siamo rimasti un po’ sorpresi capisco la situazione. In più ci sono oggettive difficoltà al reperimento dei bagnini».

I costi di gestione sono in aumento notevole a causa del rincaro del gas, dell’elettricità, dell’acqua. Tanti sono i lavori da effettuare «e l’impianto ha oggettivamente bisogno di un rinnovamento globale. Ci stiamo provando con un progetto che consentirebbe alla piscina di essere sfruttata tutto l’anno».



Della volontà di ampliare e coprire la vasca attualmente più piccola abbiamo già parlato. La novità ulteriore emersa, presentata nei giorni scorsi a consiglieri di maggioranza e di minoranza, è l’obbiettivo di realizzare un solarium.

«L’ampliamento - spiega il sindaco Matteo Priori - porterà la vasca piccola ad una dimensione di 25 metri per 17 con una copertura alta quattro metri e mezzo. Le pareti potranno essere aperte durante la stagione estiva».

Questo allargamento della vasca «sottrarrà un po’ di spazio a lettini e ombrelloni ma verrà recuperato con la creazione di un solarium sul tetto della palazzina». I bandi ai quali il Comune partecipa sono due: uno è dedicato all’efficientamento energetico e all’eliminazione delle barriere architettoniche.

«Nella parte superiore l’idea è di installare un impianto fotovoltaico che possa alimentare tutto l’impianto». Naturalmente tutto questo sarà possibile solo se arriveranno i fondi richiesti.

«Il Comune - sottolineano Priori e Francesconi - ha sempre fatto il massimo sforzo per la piscina, tanto che nei due anni del Covid siamo riusciti a tenerla aperta, a differenza di altri. Adesso stiamo lavorando per offrire un servizio migliore per il futuro e per rendere “appetibile” l’impianto. Poterlo usare dodici mesi all’anno crediamo sarebbe un bel passo in avanti».