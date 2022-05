Nuovo ponte sul Po, un nuovo passo per la realizzazione

CASALMAGGIORE - Un altro passo importante verso la realizzazione del nuovo ponte sul Po tra Casalmaggiore e Colorno. La Provincia di Parma ha infatti indetto la procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’importo a base di gara è pari ad euro 1.146.628,57 euro.



L’offerta deve essere presentata entro le 18 del 29 giugno. La prima seduta pubblica di apertura delle offerte avrà luogo il 30 giugno alle 14.30. Il ponte, secondo quanto presentato il 14 marzo scorsi, sarà ad arco con tre campate da 135 metri, mentre l’attraversamento fluviale sarà completato con 800 metri in area golenale. La sezione stradale sarà di circa 5 metri più larga della sezione attuale per poter inserire una pista ciclabile. L’infrastruttura sarà costruita a fianco del ponte attuale, che dovrà necessariamente rimanere in esercizio fino alla conclusione dei lavori, dopo di che il vecchio ponte verrà demolito. Il traffico tra Lombardia ed Emilia-Romagna non verrà quindi mai interrotto.