Eroina in una pochette abbandonata nei pressi della Coop

CREMONA - Nei giorni scorsi i Carabinieri della radiomobile di Cremona sono intervenuti nel parcheggio del supermercato Coop di via del Sale dove una coppia di cittadini ha rinvenuto una pochette da donna di colore rosa con all’interno della sostanza sospetta, forse stupefacente.

In effetti, da un controllo più accurato effettuato dai militari intervenuti, nella pochette abbandonata nei pressi del deposito carrelli sono state trovate svariate dosi di eroina preconfezionate per un totale di circa 10 grammi, un bilancino di precisione e un cucchiaio con segni di bruciatura, oltre a un lucidalabbra rosso e una matita per occhi. Lo stupefacente, presumibilmente abbandonato da qualcuno sentitosi controllato dalle Forze dell’Ordine, è stato posto in sequestro.