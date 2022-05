Sorpreso con droga e bilancino: 19enne denunciato dai carabinieri

VAIANO CREMASCO - Un servizio di contrasto alla vendita di stupefacenti è stato concluso positivamente dai Carabinieri di Bagnolo Cremasco con la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di hashish di un 19enne. I militari lo hanno sorpreso verso l’una di notte del 27 maggio a Vaiano Cremasco mentre si trovava per strada a bordo del suo monopattino e girava per il paese. Tenuto conto che il giorno prima lo avevano controllato e trovato in possesso di circa 3 grammi di hashish e lo avevano segnalato alla Prefettura come assuntore, lo hanno nuovamente fermato e perquisito. Nel corso della perquisizione personale nello zaino che aveva sulle spalle hanno trovato un involucro in cellophane contenente 25 grammi di hashish e un bilancino elettronico di precisione. Lo stupefacente e il bilancino sono stati sequestrati mentre il 19enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cremona.