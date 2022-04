Trovato dai carabinieri con 100 grammi di cocaina, arrestato 43enne

VAILATE - Una operazione antidroga dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema, eseguita nella serata del 5 aprile per il contrasto alla vendita di stupefacenti, si è conclusa con l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di un cittadino marocchino di 43 anni, residente in provincia di Milano e pregiudicato. I militari hanno notato un’auto con a bordo una persona conosciuta per i suoi precedenti penali riguardanti lo spaccio di stupefacenti e hanno proceduto al suo controllo.

Quella sera, verso le 20.30, la pattuglia ha notato lungo la SP 2 a Vailate un’auto che viaggiava verso la provincia di Bergamo con a bordo un uomo già noto per i suoi precedenti per detenzione di stupefacenti. Hanno quindi fatto accostare la vettura e i militari hanno notato che mentre l’auto si fermava sul ciglio destro della strada il conducente ha lanciato nel campo adiacente un sacchetto bianco che è caduto in un prato. Recuperato, si trattava di un sacchetto di cellophane contenente circa 100 grammi di cocaina. Portato presso la caserma di Crema, lo stupefacente è stato sequestrato mentre l’uomo è stato dichiarato in arresto e accompagnato presso il carcere di Cremona in attesa della convalida dell’atto.