Romani's Got Talent, pronti per la sesta edizione

CASALMAGGIORE - È tutto pronto al teatro Comunale per la sesta edizione del Romani’s Got Talent, prevista per le 21 di domani, venerdì 27, al teatro Comunale. Vuole essere un ritorno alla normalità dopo due anni di restrizioni e di forzato silenzio.

I rappresentanti di Istituto Thomas Lodi, Furini Alessandro, Lukas Ferrari, Buttarelli Alessandro hanno voluto fortemente questa manifestazione proprio per restituire ai giovani la possibilità di esprimere le loro qualità artistiche, tra l’altro in una cornice così suggestiva come il teatro Comunale. Gli organizzatori ringraziano la dirigente scolastica Daniela Romoli che ha creduto nell’iniziativa e ci ha supportato nell’organizzazione.

“Agli sponsor Listopan s.a.s., Invernizzi Plywood Tradition, Agriturismo Il Sole, F.G. Casalcopy, Alimentis, Fam. Raineri e Trasporti Pesanti che hanno generosamente sostenuto le spese del Teatro e del Service rendendo possibile questo evento. Sul palco si esibiranno in tutto una cinquantina di studenti del Romani, ma non solo. Avremo come ospite speciale il gruppo Bangra Vibes, di fama nazionale, e il ritorno di alcuni ex studenti, che già in passato hanno calcato queste scene e non hanno scordato il divertimento, il clima di amicizia che si viene a creare durante questa iniziativa e il piacere di esibirsi davanti ad un pubblico sempre accogliente e caloroso. Immancabili ‘Quelli del Romani.doc’: una ventina di docenti che si metteranno in gioco in una coreografia sulle note di alcune famose canzoni ballabili”.

Ce ne sarà un po’ per tutti i gusti, dalla musica pop, alla danza, passando per il classico e il rap e la recitazione. Dato che l’affluenza al teatro sarà numerosa, e per permettere a chi lo desidera di assistere da casa sarà attivo un servizio streaming al canale YouTube “IIS Poloromani”.