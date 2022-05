Orienteering, di corsa tra le lanche e la città

CASALMAGGIORE - Duecentoquaranta studenti e studentesse delle scuole medie e superiori di tutte le province lombarde, tranne quella di Sondrio, ieri mattina hanno dato vita a Casalmaggiore ai Campionati regionali studenteschi di orienteering. «È andato tutto molto bene — riferisce Corrado Arduini, presidente del Comitato Regionale Federazione italiana sport orientamento dell’Emilia Romagna —. La prova era finalizzata alla selezione di quanti prenderanno parte alla fase nazionale in Valsugana. Hanno partecipato ragazzi delle medie come Cadetti e Cadette e delle superiori, fino al terzo anno, come Allievi».

La partenza è stata fissata dalla ex Cascina Sereni, sede del futuro Eco-Ostello dell’Associazione Atletica Interflumina, sotto la cui egida e organizzazione si è svolta la manifestazione, per arrivare al parco di via Italia. Tre i percorsi: «Uno nella zona golenale della lanca di Santa Maria, uno nel Bosco dei Nascituri, fino alla zona del Lido Po, e uno nel centro storico di Casalmaggiore, nella zona di via Baldesio, piazza Turati, via Giordano Bruno. Tutti — commenta Arduini — sono rimasti molto contenti perché altrove non ci sono ambienti come i nostri».

Quanto alle classifiche, da segnalare tra gli individuali è finita sul podio, per la nostra zona, al primo posto tra le Cadette Giulia Scaroni del 2009, dell’Istituto comprensivo di Dosolo, Pomponesco e Viadana. Lo stesso istituto ha conquistato nelle classifiche delle società il settimo posto con la stessa Scaroni, Martina Nesti e Zoe Bellini nella categoria Cadette e il nono nella categoria Cadetti con Cristian Barzoni, Luca Cini e Davide Zeli. Quarto posto per il Polo Romani di Casalmaggiore nella categoria Allieve con Yasmine El Orchi, Beatrice Arcari e Silvia Colombo. Nono posto del Polo Romani tra gli Allievi grazie a Inderpreet Singh e Lorenzo Luzzara.