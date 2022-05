Cremona: 54enne denunciato per ricettazione di una bicicletta

CREMONA - A fine aprile, uscendo da scuola al temine delle lezioni, una studentessa non aveva più trovato la sua bicicletta che aveva lasciato in una rastrelliera. La giovane aveva denunciato il fatto ai carabinieri, indicando alcuni particolari che rendevano riconoscibile la due ruote. Nel frattempo, però, la stessa ragazza nelle scorse ore ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri riferendo che in via Verdi aveva trovato la bicicletta che le era stata rubata venti giorni prima. La bici era legata con un lucchetto e i militari hanno confrontato il mezzo ritrovato con quanto indicato in denuncia, accertando senza alcun dubbio che si trattava dello stesso mezzo.

Gli uomini dell'Arma si sono così nascosti dietro una delle colonne della struttura e hanno atteso che arrivasse chi aveva in uso la bici. Infatti, poco dopo è arrivato un uomo, un 54enne, che si è avvicinato alla bicicletta e ha aperto la catena di sicurezza; l'uomo è stato così fermato prima che potesse allontanarsi. I carabinieri hanno restituito la bici alla proprietaria che ha anche riferito di avere visto altre volte l’uomo sulla sua bicicletta ma per timore di reazioni non lo aveva fermato. Il 54enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per ricettazione.