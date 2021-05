Furto di biciclette in stazione, denunciato 49enne

CASTELLEONE - Nelle ultime settimane erano stati denunciati diversi furti di bicilette avvenuti alla locale stazione ferroviaria, non ultimo quello a danno di una pendolare, avvenuto il 26 maggio, che di ritorno dopo una giornata di lavoro intenso si è ritrovata senza mezzo di locomozione. I carabinieri, avendo intuito che la firma dei furti delle biciclette fosse la medesima, hanno estrapolato e visionato diverse ore di filmati dalle videocamere di sorveglianza poste nella zona, restringendo sia il presunto arco orario che i volti di possibili autori dei reati.

E’ stato durante un servizio di appostamento specifico che i militari di Castelleone hanno notato un uomo, fermo alla stazione ferroviaria, le cui sembianze ricordavano quelle dell’individuo immortalato dal sistema di videosorveglianza. I carabinieri hanno quindi proceduto al controllo dell'uomo (un senegalese, classe 1972, residente a Voghera) trovato in possesso di tronchese, chiavi alterate o grimaldelli. Condotto in caserma, è stato così denunciato per furto aggravato.