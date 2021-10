Ruba una bicicletta in piazza, individuato e denunciato un 48enne

CASTELLEONE - I carabinieri hanno denunciato alla Procura di Cremona per il reato di ricettazione un cittadino italiano di 48 anni, residente nel comune, pregiudicato e già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale. La vicenda che ha portato al deferimento dell’uomo è cominciata il 10 ottobre quando una 52enne del posto aveva subito il furto della propria bicicletta che aveva parcheggiato nella Piazza Santi Latino e Giacomo di Castelleone. La sera del 10 ottobre, alle 22, la donna non trovava più la sua bicicletta e il giorno dopo si rivolgeva ai carabinieri denunciando il furto e chiedendo loro aiuto. Venivano quindi avviate le indagini e i militari venivano a conoscenza che la bici era stata notata più volte in giro e in sella vi era una persona già conosciuta. Cosa apparsa molto strana a tante persone, perché il 48enne in più occasioni era stato visto girare per le vie del paese a bordo di una city bike da donna. I militari, conoscendo l’uomo sia perché più volte denunciato per vari reati sia per il suo stile di vita, avviavano alcuni accertamenti sul suo conto. Alcuni testimoni riferivano di aver visto il 48enne portare nel suo appartamento una bicicletta da donna nuova e mai vista prima. Una volta acquisite tutte le informazioni necessarie per procedere, gli uomini dell'Arma si portavano a casa dell’uomo che, di fronte all’evidenza dei fatti, consegnava la bicicletta nascosta negli ambienti comuni condominiali. Confrontato il mezzo ritrovato con la fotografia che la vittima aveva fornito nel momento della denuncia, i militari verificavano senza alcun dubbio che si trattava dello stesso mezzo che, successivamente, veniva riconsegnato alla proprietaria.