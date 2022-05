Tombini-trappola, Bettenzoli: «Tipici mestieri cremaschi»

CREMA - «Mi spiace dover denunciare ancora la realizzazione di tipici mestieri cremaschi, nei giorni scorsi è stata asfaltata un tratto della via Toffetti ai Sabbioni, per ricoprire la rottura del manto stradale a seguito dei lavori per la fibra ottica. Purtroppo alcuni tombini sono rimasti al di sotto del manto stradale di alcuni centimetri, uno di soli 3, uno di 4, uno di 4,5 cm con il pericolo per le persone di inciampare o di cadere dalla bicicletta». Così si legge in una dichiarazione di Beppe Bettenzoli, candidato per il consiglio per la lista "Sinistra Unita per Crema".



«Sollecitato da alcuni cittadini - continua il candidato - sono a caldeggiare l'installazione di uno specchio all'incrocio tra via Cappuccini e via Capergnanica, in quanto la visibilità rispetto ai veicoli che provengono da Capergnanica è quasi nulla. Colgo l'occasione per dichiarare che gli eletti della nostra lista si impegneranno a far installare la segnaletica verticale di divieto di sosta nei giorni e orari della pulizia delle strade da parte della spazzatrice, che ora, in molte vie della città deve districarsi tra auto in sosta rendendo quasi superfluo il lavoro di pulizia».