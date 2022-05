Acli Cremona, visita guidata per il centro città con i profughi ucraini

CREMONA - Nell’ambito delle attività di apprendimento e di aggregazione e integrazione dei profughi ucraini che frequentano la scuola di italiano patrocinata dal Comune di Cremona, AcliTurismo (sezione delle Acli di Cremona dedicata alla promozione della storia e della cultura) intende proporre, in collaborazione con CrArt Cremona Arte e Turismo, una visita guidata per il centro città. Sì terrà il giorno mercoledì 1 giugno, a partire dalle ore 15, con ritrovo in piazza del Comune.

«L’idea è stata proprio dei nostri studenti ucraini, così grati alla città di Cremona per le opportunità e il calore che stanno ricevendo. Si sono dimostrati molto curiosi, affascinati dalla nostra graziosa città, al punto di chiederci di conoscerla meglio – spiega il presidente provinciale Acli, Bruno Tagliati -. Siamo così colpiti dalla forza di questo popolo, che nonostante tutto ci dà, ogni giorno, grandissimi segnali di affetto. Sarà un enorme piacere e onore accompagnare queste famiglie per le vie della nostra Cremona per una splendida “lezione fuori sede”». La partecipazione alla visita guidata è gratuita, ma è preferibile segnalare la propria adesione, comunicandolo alla segreteria organizzativa delle Acli, oppure telefonando al numero 0372800400, oppure ancora contattando l’indirizzo email acliturismo.cremona@acli.it.