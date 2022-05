Ucraina, il liutaio Trabucchi dona uno strumento alla violinista profuga

CREMONA - "Mi ha contattato tramite il mio profilo Instagram, chiedendomi se potevo aiutarla a trovare un violino per continuare la sua attività di concertista in Italia. Non ho avuto dubbi e aiutare Liliya mi è parsa la cosa più naturale del mondo", racconta Stefano Trabucchi, liutaio molto noto in città, rappresentante della categoria degli eredi di Stradivari per Confartigianato.

Dal messaggio via social a invitare Liliya in bottega il passo è stato breve, la musicista è fuggita dall'Ucraina: Liliya è violinista ucraina dell’orchestra della città di Chmelnickiy. "La situazione non è più sopportabile mi ha raccontato e così con la figlia, anch'ella violinista ha deciso di raggiungere il fratello a Gallarate - prosegue Trabucchi -. Nella fuga uno dei violini è rimasto in Ucraina, così Liliya è andata in cerca di un altro violino e colpita dalle stories del liutaio cremonese ha deciso di contattarlo".

Presto detto e nell'epoca delle comunicazioni velocissime, anche l'agire non è da meno e prosegue il lutaio: "In bottega avevo un violino della seconda metà dell'800, l'ho messo in sesto e l'ho proposto a Liliya - dice -. La violinista l'ha provato in bottega e si è trovata subito a suo agio. Ho deciso per tanto di donarglielo in comodato d'uso fino a quando ne avrà bisogno e magari non riuscirà a recuperare il suo violino rimasto in Ucraina".

Anche con la liuteria e la musica si può combattere la barbarie della guerra, parola di liutaio.