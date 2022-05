Area sociale, oltre 4 milioni di euro dal PNRR

CREMA - L’Ambito Territoriale Sociale di Crema potrà beneficiare a pieno delle risorse messe a disposizione dal PNRR per l’area sociale. Il Comune di Crema ha ricevuto notizia ieri, dal decreto di approvazione della Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale, che tutte le candidature presentate dal Comune di Crema in qualità di capofila saranno finanziate a pieno titolo: progettualità per un valore complessivo di 4.306.500 euro. Si tratta perlopiù di progetti di investimento strutturale per l’autonomia degli anziani non autosufficienti, l’autonomia delle persone con disabilità e progetti di housing first per persone in condizioni di povertà estrema.

A questi si aggiunge la candidatura ammessa a finanziamento sul sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità” presentata dal Comune di Cremona, a valere anche per il nostro Ambito, per un valore di 330.000 euro complessivi. «Una notizia ottima e che non ci sorprende - commenta l’assessore al Welfare del Comune di Crema Michele Gennuso -. Il nostro Ambito potrà continuare sul percorso intrapreso in questi anni per la presa in carico dei cittadini più fragili. Da mesi stiamo lavorando sulle progettualità, e adesso si potranno efficacemente concretizzare grazie al fatto, per nulla scontato, di essere stati ammessi a tutte le linee di finanziamento del PNRR».