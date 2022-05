Lo Street Food verso il ritorno

CASALMAGGIORE - Da venerdì 20 a domenica 22 maggio tre giorni all’insegna della gastronomia da strada con Casalmaggiore Street Food 2022. La manifestazione, come era avvenuto lo scorso anno, tornerà in piazza Garibaldi con 15 furgoni attrezzati per la somministrazione di alimenti e bevande. L’appuntamento con la carovana delle cucine su quattro ruote sarà con i sapori e le prelibatezze dei migliori food truck in circolazione, a cura di Dolomiti Eventi, in collaborazione con il Comune.

Il sindaco ha emesso una ordinanza per lo spostamento parziale e temporaneo del mercato settimanale del sabato. Nel provvedimento viene ricordato che sabato 21 «l’area di Piazza Garibaldi, parte sopraelevata, zona cosiddetta “Listone”, sarà occupata dai predetti furgoni attrezzati muniti di tavoli e sedie» e che «tale occupazione coinvolgerà i banchi per il commercio su aree pubbliche non alimentare normalmente operanti sul mercato settimanale». Pertanto è stato ordinato lo spostamento dei banchi del settore non alimentare nell’anello interno ed esterno di Piazza Garibaldi. Gli altri ambulanti di Piazza Turati, via Brofferio e Piazza Garibaldi non coinvolti dalla manifestazione resteranno al loro posto. Lo spostamento «avverrà nel rispetto della graduatoria di anzianità di presenza sul mercato settimanale».



Nel 2021 “Casalmaggiore Street Food” si svolse nello stesso periodo, ottenendo un buon riscontro, anche per le variegate specialità gastronomiche disponibili sul listone, dagli arrosticini ai piatti indiani, dalle American chips al black angus, dalla pinsa romana alla cucina asiatica. A fare da contorno tutti i bar della piazza, per un centro cittadino animato. Il tour 2022 ieri era a Legnaro in provincia di Padova, da venerdì 13 a domenica 15 maggio sarà a San Martino di Lupari, sempre in provincia di Padova. Gli organizzatori invitano a seguire «la scia dei sapori per una no-stop della golosità! Cosa c'è di meglio che mangiare prelibatezze godendosi location stupende? Street food "green", ecosostenibile, perché noi amiamo l'ambiente e la natura, e li rispettiamo».