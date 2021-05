Con lo street food la ripartenza ha più gusto

CASALMAGGIORE - Prove generali di ritorno alla normalità oggi in piazza Garibaldi, grazie a Casalmaggiore Street Food, la carovana del cibo di strada portata in centro città da Dolomiti Eventi con il patrocinio del Comune. A dispetto del clima non ancora completamente primaverile, parecchia gente ha deciso di provare le variegate e invitanti specialità gastronomiche disponibili sul listone. Ecco il banco degli arrosticini, ma anche quello dei piatti indiani, a fianco del truck con le American chips, le patatine fritte americane. Non lontano è possibile gustare il black angus e le leccornie romane come la pinsa. Non mancano, nel menu, la cucina asiatica, il banco delle birre irlandesi, la pescheria per gli amanti del pesce fritto. E’ possibile inoltre gustare cocktail e concludere il pasto con i dolci siciliani. A contorno i bar della piazza con i loro aperitivi e le loro proposte. Tavolini, movimento di parecchi giovani, ma anche famiglie. La piazza si è animata in particolare dopo le 20. Domani e domenica si continua. E domenica, dalle 10 sino a sera, nella vicina piazza Turati, si terrà anche il mercatino dell’artigianato. La speranza di tutti è ovviamente che il clima sia favorevole.