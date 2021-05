Arriva lo Street Food: la carovana in piazza

CASALMAGGIORE - La Carovana delle cucine su quattro ruote è sul listone a Casalmaggiore, con i sapori e le prelibatezze dei migliori Food Truck in circolazione. L’appuntamento è per il prossimo fine settimana, a cura di Dolomiti Eventi, in collaborazione con il Comune. «L’iniziativa – spiega Martina Abelli, consigliere comunale con delega al Commercio – si chiama ‘Casalmaggiore Street Food’ e sarà un mercato tipico del cibo di strada. Si terrà da venerdì 21 a domenica 23».