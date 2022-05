Armato di coltello va in giro per il paese: disarmato dai Cc

CAPPELLA CANTONE - I Carabinieri di Pizzighettone, ieri pomeriggio, sono stati chiamati per fermare un uomo che nella frazione Oscasale di Cappella Cantone si aggirava armato e urlava frasi senza senso. Al termine dell’intervento, dopo averlo bloccato senza conseguenze per nessuno, lo hanno identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma da taglio.

LA CHIAMATA ALLA CENTRALE OPERATIVA

Verso le 17.30 la Centrale Operativa ha ricevuto le telefonate allarmate di alcuni cittadini che hanno riferito che a Oscasale c’era un uomo che girava con un coltello tra le mani. E’ giunta sul posto la pattuglia della Stazione di Pizzighettone che ha incrociato un cittadino che ha fornito una precisa descrizione dell’uomo armato di coltello, indicando anche la direzione verso cui si stava spostando.

I militari, mentre percorrevano le vie limitrofe, nella via Cimitero hanno individuato il giovane segnalato e lo hanno fermato per il controllo. Quest’ultimo alla richiesta dei documenti non ha risposto ed è rimasto immobile e alla seconda richiesta di consegnare i documenti e l’arma, è scappato a piedi inseguito dai militari.

E’ stato raggiunto nei pressi dell’imbocco della SP 415, ma per non farsi bloccare con un gesto repentino ha estratto dai pantaloni un coltello da cucina di oltre 30 centimetri, iniziando a brandirlo e puntandolo verso i militari che aveva di fronte.

I militari hanno provato a parlare al giovane, ma questo non ha mai interrotto la sua azione, continuando a puntare il coltello verso i militari.

Approfittando di un momento di distrazione, uno dei carabinieri si è lanciato sull’uomo e dopo una breve colluttazione lo ha disarmato e immobilizzato con l’aiuto dell’altro militare. Anche se bloccato e disarmato, l’uomo ha continuato a dimenarsi e scalciare finché non è stato definitivamente bloccato anche con l’ausilio di una pattuglia della Sezione Radiomobile di Cremona giunta di rinforzo.

Il coltello da cucina è stato quindi recuperato e sequestrato e l’uomo, poi identificato in un cittadino straniero di 22 anni, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma da taglio. Nessuno ha riportato lesioni, il 22enne è stato poi accompagnato presso l’ospedale di Cremona dove è stato visitato e ricoverato in psichiatria per le conseguenti valutazioni mediche.