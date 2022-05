Santamato: «La sicurezza è diventata un optional»

CREMA - Oronzo Santamato è il nome nuovo di questa tornata elettorale. Spuntato a sorpresa a un mese dal voto, non ha altre esperienze politiche alle spalle. Ha 58 anni, vive in città da 25, è spostato con Paola Crudele, ex titolare della pizzeria La Talpa, e ha un figlio 21enne, Andrea. È stato dirigente di una nota dolciaria cremasca e oggi ha un’agenzia di rappresentanze alimentari, la Sweet&Drinks di via Montello.

«Molti amici mi hanno chiesto di candidarmi, ritengono serva una persona al di fuori della politica. Sono molto arrabbiato per quello che vedo a Crema. La sicurezza è un optional, bisogna barricarsi in casa con le inferriate alle finestre e le telecamere. Il primo problema della nostra città è la sicurezza. Purtroppo ciò significa anche avere parchi in balia dei tossicodipendenti. Il risultato è che le famiglie e i bambini girano alla larga». Lo sostengono gruppi politici nazionali: Grande nord, che si rifà alla tradizione indipendentista della Lega, la destra del Movimento nazionale italiano e Rinascimento di Vittorio Sgarbi.

La lista civica si chiama «Noi Crema» e le candidature sono quasi pronte. «Aspettiamo conferma da un paio di professionisti – prosegue Santamato –. Siamo un gruppo eterogeneo, gente comune e tecnici. Vogliamo rompere gli schemi, mandando a casa tutti questi personaggi che amministrano da tanti anni. Parlano tutti al futuro e poi non concretizzano mai nulla».