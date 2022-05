Il più giovane in lista corre per la Sinistra

CREMA - Alessandro Marchesi, 18 anni da compiere il 17, sarà il più giovane candidato consigliere delle prossime comunali, il cui primo turno si terrà il 12 giugno. Fa parte della civica Sinistra unita, gruppo che ha messo fine a storiche divisioni, unendo Articolo 1, Sinistra italiana e Rifondazione. Il reclutamento è stato immediato. Il candidato sindaco Paolo Losco non si è lasciato scappare la giovane leva. «Mi ha contattato quando ha saputo che mi ero iscritto a Sinistra italiana. Ci siamo parlati e confrontati, mi sono preso un po’ di tempo per decidere, poi ho ritenuto che fosse un compito che potevo svolgere». Nonostante la giovanissima età, Alessandro sembra già un politico consumato. Tono pacato, ma deciso, parole soppesate e sicurezza nelle proprie affermazioni.

Frequenta la quarta allo scientifico al Racchetti Da Vinci, vive a Madignano e in famiglia la politica ha sempre rappresentato un argomento di discussione. In classe e tra i prof per ora pochissimi sanno della sua candidatura. Da oggi, ovviamente, le cose cambiano: «Se serve chiederò consiglio, magari a qualche docente – prosegue Alessandro –. Mastico politica sin da piccolo. In casa è sempre stato un tema dibattuto. Da qui nasce il mio interesse: l’idea di prendermi una responsabilità mi piace. Inoltre ho avuto la possibilità di discutere con gli altri candidati di lista, alcuni dei quali hanno grande esperienza. Siamo un bel gruppo, puntiamo su due temi fondamentali, in cui personalmente credo molto: ambiente e solidarietà».

Marchesi porta alcuni esempi: «A livello ambientale Crema deve migliorare sotto diversi punti di vista: purtroppo, la qualità dell’aria è scadente, bisogna agire su questo fronte. Inoltre, vogliamo prestare grande attenzione alle persone in difficoltà, al tema delle barriere architettoniche, collaborando con il Comitato zero barriere e siamo in contatto anche con l’Anffas». Tra le prime uscite da candidato consigliere, anche quella nel quartiere di Castelnuovo, affiancando Losco, impegnato a verificare bisogni e problemi della città. «Abbiamo riscontrato nei residenti grande voglia di cambiare e notevoli necessità – conclude Alessandro –. Siamo pronti per andare incontro alle loro richieste».