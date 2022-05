Operazione sicurezza, territorio al setaccio: patenti contraffatte, furti, droga

CREMA - Continua incessante l’attività di prevenzione del Commissariato di Crema - guidato dal vice questore Bruno Pagani - per contrastare i fenomeni criminosi più diffusi quali: scippi, furti in appartamento, borseggi e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività che ha visto, negli ultimi giorni, l’impiego di numerose unità operative del Commissariato di P.S., si è conclusa con i seguenti risultati:

PERSONE IDENTIFICATE: nr. 145

AUTOMEZZI CONTROLLATI: nr. 66

POSTI DI CONTROLLO SULLE STRADE PRINCIPALI: nr. 12

ESERCIZI PUBBLICI CONTROLLATI: nr.3

CONTROLLO SOGGETTI AGLI ARRESTI DOMICILIARI: nr. 24

1) In tale ambito è stato indagato un cittadino del Gambia di 29 anni residente in provincia di Brescia per il reato di Falso Materiale commesso da privato. Lo stesso infatti durante un controllo in via Lodi mentre si trovava alla guida di una autovettura ha esibito agli agenti un patente di guida italiana che dalle fattezze e contenuto sembrava contraffatta. Gli ulteriore approfondimenti svolti consentivano di appurare la falsità del documento che veniva sequestrato mentre lo straniero, dopo il foto-segnalamento presso questi Uffici, è stato indagato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona.

2) Alla stazione autolinee veniva controllato un cittadino nigeriano che risultava privo del permesso di soggiorno e colpito da un provvedimento di espulsione e contestuale ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale emesso dalla Questura di Cremona a novembre del 2011. Lo stesso è stato indagato per tale violazione e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione delle Questura.

3) Sempre nella zona della stazione una ragazza di 24 anni è stata trovata in possesso di hashish: visto la modesta quantità la giovane è stata segnalata alla Prefettura di Cremona per i provvedimenti amministrativi di competenza.

3) Nella zona di Piazzale Rimembranze due cittadini originari dell’India e residenti a Crema sono stati sorpresi in evidente stato di ubriachezza pertanto sono stati segnalati alla Prefettura di Cremona per la violazione all’art.688 c.p.

4) A seguito della richiesta d’intervento pervenuta al 112 NUE una volante del Commissariato è stata inviata presso un negozio del centro in quanto un cliente riferiva che poco prima gli era stato asportato con destrezza il portafoglio che deteneva nella tasca della giacca; la vittima non si era accorto dell’azione criminosa ma manifestava dei sospetti nei confronti di due donne che si erano da poco allontanate dall’esercizio. Gli agenti si sono messi alla ricerca delle due sospettate rintracciate poco lontano: dopo attenta ispezione rinvenuto il portafoglio della vittima. Le donne, entrambe di origine bulgara, residenti in provincia di Milano, sono state indagate per furto aggravato e sottoposte al provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio.

5) Tre individui di origine cilena sono stati sorpresi da una volante a bordo di un'autovettura nella zona di via Caperganica mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto tra le varie abitazione dell’area residenziale. Gli stessi, risultati avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, dopo gli accertamenti di rito sono stati allontanati ed è stata richiesta nei loro confronti l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio con il divieto di far rientro a Crema per anni 3.