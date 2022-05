Schianto di Pasqua: non ce l'ha fatta il 16enne in scooter rimasto ferito

PIZZIGHETTONE/MALEO - Due comunità in lutto per la morte di Zakaria Enaji, il 16enne di Maleo (Lodi) che era rimasto coinvolto in un tremendo incidente in scooter nel pomeriggio del giorno di Pasqua al bivio per Roggione, sulla Codognese. Il giovane, ricoverato in ospedale a Bergamo, non si è mai ripreso. Purtroppo le sue condizioni sono risultate gravissime fin dall’inizio e ieri il suo cuore si è fermato. A Maleo, così come a Pizzighettone, in tanti si stanno stringendo alla famiglia.

L’impatto era avvenuto attorno alle 17,30, fra una Citroen Saxo guidata da un 21enne residente a Pizzighettone e uno scooter 50. Il motorino si è praticamente aperto in due ed è finito nell’aiuola spartitraffico, mentre la vettura si era capovolta a bordo strada.

Ad avere la peggio, il 16enne di Maleo e l’amico 15enne in sella allo scooter. L’elisoccorso del 118 di Brescia aveva trasportato il ferito grave all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: ai soccorritori le condizioni erano parse subito molto pesanti. Anche l’altro ragazzo e il conducente dell’auto erano stati portati in ospedale, ma in condizioni molto meno gravi. Per il giovane 15enne due settimane di ricovero, senza mai riprendersi. E ieri la notizia più triste.