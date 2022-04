Schianto tra auto e scooter, centauro trasportato in ospedale in eliambulanza

PIZZIGHETTONE - Schianto fra auto e scooter nel tardo pomeriggio sulla Codognese all’altezza dell’incrocio per Roggione, il bilancio è di tre ragazzi feriti. Per i soccorsi sono intervenute le ambulanze di Croce Verde Castelleone e Croce Rossa Codogno, più l’automedica del 118 e i vigili del fuoco. È anche atterrato l’èlisoccorso di Brescia per caricare il ferito in condizioni più serie (codice rosso). Rilievi e ricostruzione della Polstrada.