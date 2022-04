Schianto di Pasqua, ricoverati a Cremona e Bergamo i due adolescenti di 15 e 16 anni

PIZZIGHETTONE - Sono ricoverati rispettivamente a Cremona e a Bergamo, i due adolescenti di 15 e 16 anni che viaggiavano sullo scooter 50 e sono rimasti coinvolti nell’incidente di domenica pomeriggio al bivio per Roggione, sulla Codognese. Entrambi sono residenti a Maleo e le loro condizioni sono serie, in base a quanto è stato possibile apprendere avrebbero riportato fratture. Il conducente della Citroen, che arrivava dall’incrocio e si è capovolta, è invece un 21enne residente a Pizzighettone a sua volta portato in ospedale a Cremona in codice giallo. Gli accertamenti sono compito della Polstrada di Crema, in ausilio è intervenuta anche una pattuglia dei colleghi di Casalmaggiore. All’origine dello scontro, potrebbe esserci una mancata precedenza.