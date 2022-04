Furto di super alcolici e capi di abbigliamento: due denunciati

CREMONA - Nei giorni scorsi i militari della Radiomobile di Cremona hanno denunciato due persone per furto all’interno di esercizi commerciali.

Un 40enne residente a Cremona è stato denunciato poiché ritenuto responsabile di aver sottratto, presso il supermercato “Famila di via Rebuschini, alcune bottiglie di whisky nascoste nello zaino per poi oltrepassare le casse senza provvedere al relativo pagamento. Bloccato dal personale di vigilanza e dai militari intervenuti, è stato trovato in possesso dell’intera refurtiva per un valore totale di 100 euro.

Il totem del CremonaPo all'ingresso della città

Una 30enne cingalese invece è ritenuta responsabile di aver asportato numerosi capi di abbigliamento dai negozi Ovs, Okaidi, H&M e PepCo del CremonaPo. Bloccata dal personale di vigilanza, ed identificata dai militari intervenuti, la donna è stata trovata in possesso dell’intera refurtiva per un valore complessivo di 200 euro.