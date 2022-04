Torna in azione la banda dei computer, saccheggiata la scuola primaria

PANDINO - Ennesimo furto di computer nelle scuole cremasche. Stavolta è toccato a Pandino, in particolare alla primaria. Probabilmente i ladri sono entrati nella notte e hanno saccheggiato tablet e portatili utilizzati dalle insegnanti per le lezioni in classe. In corso le verifiche dei carabinieri e il conteggio delle attrezzature mancanti. Proprio per lasciare spazio alle indagini, alcune classi sono entrate con qualche minuto di ritardo.