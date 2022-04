Droga in tasca e armi non denunciate in casa: nei guai un 59enne

CREMONA - I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per detenzione abusiva di armi, esplosioni pericolose in luogo pubblico e danneggiamento aggravato un cittadino italiano di 59 anni, con precedenti di polizia, che è stato anche segnalato alla Prefettura perché assuntore di stupefacenti. I militari della Radiomobile hanno notato in una via della città un’auto parcheggiata sulle strisce pedonali che impediva il passaggio. Sono entrati in un locale pubblico presente in zona per chiedere di chi fosse il veicolo. Un uomo, il 59enne, ha detto di essere il proprietario, di avere parcheggiato per pochi minuti e di avere dimenticato la patente a casa. Ma durante il controllo era molto nervoso e metteva continuamente una mano dentro una tasca del giubbotto. E’ stato quindi controllato e gli è stata trovata una dose di cocaina di circa 0,5 grammi.

I cartelli stradali usati come bersagli dal 59enne

Successivamente i militari lo hanno accompagnato a casa per la perquisizione domiciliare. Nell’abitazione non è stato trovato altro stupefacente, ma è stata trovata una carabina ad aria compressa, i relativi piombini calibro 4,5 tenuti in un contenitore e due spade, tutto detenuto illegalmente. L’uomo ha riferito che la carabina era del padre e, dopo il decesso di quest’ultimo, l’aveva tenuta senza presentare alcuna denuncia. Inoltre, ha detto ai militari che la usava regolarmente per sparare contro alcuni cartelli stradali e su un cartello del passo carrabile posto sul cancello della sua abitazione. I militari hanno svolto ulteriori accertamenti, verificando che l’uomo, utilizzando la carabina, oltre al cartello di divieto di sosta di casa sua aveva danneggiato ben 6 cartelli stradali, fatto peraltro molto grave perché l’incauto uso dell’arma avrebbe potuto provocare danni e lesioni a eventuali passanti che in quel momento si trovavano sulla pubblica via. Le armi e la droga sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la detenzione abusiva delle armi, il danneggiamento aggravato dei cartelli e le esplosioni pericolose in luogo pubblico e segnalato alla Prefettura per lo stupefacente in suo possesso.