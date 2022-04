Forza Italia, UDC e Democrazia e Sussidiarietà, lista unica per Borghetti

CREMA - Forza Italia, UDC e Democrazia e Sussidiarietà, in seguito ad accordi provinciali e regionali, si presentano insieme in un’unica lista a sostegno di Maurizio Borghetti alle prossime elezioni del 12 giugno. Le forze politiche incontreranno i cittadini ai gazebo organizzati il 30 aprile e il 1 maggio in piazza Duomo dalle 9 alle 12; sarà l’occasione per promuovere le proposte politiche della lista, confluite nel programma della coalizione di centro destra. Ieri sera si è tenuto un incontro conviviale con i candidati della lista. Presenti anche Gabriele Gallina, Giuseppe Trespidi e Luca Grossi, referenti provinciali delle tre forze politiche. Sodalizio “battezzato” anche da Carlo Malvezzi presente alla serata.

A margine dell’incontro, i tre referenti politici, hanno così commentato: “Siamo contenti di aver favorito la formazione di una lista unitaria delle forze moderate del centrodestra insieme all’UDC e a Democrazia e Sussidiarietà - afferma Gabriele Gallina coordinatore provinciale di Forza Italia -. Intendiamo dare voce e rappresentare tutti i cittadini cremaschi che si riconoscono in un approccio pragmatico e concreto nella gestione della cosa pubblica, per i quali l’impegno, la competenza e il merito sono ancora valori importanti. Insieme alla Lega, a FdI e alla lista civica, abbiamo deciso di sostenere la candidatura di Maurizio Borghetti a Sindaco di Crema perché riteniamo che in questi anni abbia dimostrato con i fatti cosa vuol dire servire la propria comunità, senza risparmiarsi mai e dedicando al lavoro tutte le sue energie. Su questi presupposti crediamo che la coalizione di centrodestra guidata da Borghetti, possa rappresentare al meglio il buon governo di cui Crema ha certamente bisogno per poter affrontare le sfide e i cambiamenti che ci attendono.”

“L’UDC provinciale – dichiara il Segretario Provinciale Giuseppe Trespidi - condividendo la candidatura di Borghetti a Sindaco di Crema ha ritenuto dispersivo e controproducente presentarsi all’elettorato con tre liste centriste in suo appoggio per cui ha ritenuto di aderire al progetto di lista unica con Forza Italia e Democrazia e Sussidiarietà. Riteniamo che così facendo si dia all’elettorato un preciso segnale di unità in una situazione dove le divisioni sono all’ordine del giorno.”

“Il gruppo Democrazia e Sussidiarietà - dichiara Luca Grossi referente provinciale di DS - partito politico che fonda la propria proposte politica nella Dottrina sociale della Chiesa, annuncia la collaborazione in lista unica con Forza Italia e Udc in vista dell’imminente tornata elettorale per le amministrative di Crema del prossimo 12 giugno 2022. Andrea Brenna, il nostro presidente nazionale del partito politico Democrazia e Sussidiarietà, schieramento già presente a numerose tornate elettorali Lombarde in questo 2022, ha espresso la piena condivisione e il pieno sostegno politico e programmatico alla lista partecipata dai tre schieramenti politici e fortemente incardinata nel centrodestra cremasco.”