Borghetti: "Energia, partita centrale anche per i Comuni"

CREMA - Il candidato sindaco Maurizio Borghetti parteciperà all’evento “Transizione energetica: strumenti e opportunità” organizzato da Forza Italia Crema, che si terrà sabato 2 aprile alle ore 10.30 presso la Sala Ricevimenti del Comune di Crema.



“La partita energetica è centrale in questo momento”, commenta Borghetti. “Per questo ritengo che l’incontro di sabato sia di grande importanza, non solo per analizzare la situazione ma anche per mettere sul campo le soluzioni possibili. Anche i Comuni possono giocare una parte importante: utilizzare le nuove tecnologie per avviare un percorso di risparmio energetico negli edifici del territorio comunale e puntare sulla collaborazione tra cittadini, famiglie, imprese e amministrazione pubblica per creare comunità energetiche in grado di generare risparmio evitando sprechi. Dobbiamo agire in modo tale da conciliare l’esigenza di consumare meno energia, senza al tempo stesso fermare la vita di famiglie e imprese. Il contesto in cui ci muoviamo, grazie all’azione virtuosa di Regione Lombardia in questo campo, ci permette di studiare soluzioni per il nostro Comune che abbiano un impatto positivo sulla vita dei cremaschi”.

L’incontro, moderato dal Consigliere comunale di Forza Italia Laura Zanibelli, sarà aperto dall’Eurodeputato Massimiliano Salini; seguirà - oltre all’intervento del candidato Maurizio Borghetti - l’introduzione dell’Ing. Matteo Caldera (Enea-Laboratorio Smart Cities and Communities) e gli interventi di Marco Bressanelli (Presidente Associazione Libera Artigiani di Crema), Enrico Mainardi (Vicepresidente dell’Associazione Industriali di Cremona), Raffaele Cattaneo (Assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia) e Gabriele Barucco (Consigliere regionale di Forza Italia).