Stalker avvicina la vittima nonostante il divieto: arrestato dai Carabinieri

CREMONA - Nella mattinata di ieri i militari della Radiomobile di Cremona hanno arrestato in flagranza di reato un cinquantenne poiché intervenuti presso un centro massaggi l'hanno sorpreso mentre, si trovava davanti all’ingresso, in violazione alla prescrizione impostagli a seguito dell’applicazione dell’ordinanza del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal Tribunale di Cremona e scaturita da una precedente denuncia per stalking nei confronti di una ragazza di origini cinesi che lavora presso il centro massaggi.

Trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Cremona in mattinata veniva sottoposto al rito direttissimo che, dopo aver convalidato l’arresto ne disponeva la scarcerazione senza l’applicazione di ulteriori misure.

L’arrestato è stato altresì denunciato per evasione poiché già agli arresti domiciliari sempre per il reato di evasione.