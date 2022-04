Accordo Fondazione-Hyma, l'Hotel del Golfo riapre in queste ore

CREMA - Accordo definito e firmato, garanzie economiche presentate e Hotel del Golfo di Finale Ligure che riapre in queste ore dopo tre anni e mezzo. La lunga trattativa tra la Fondazione Finalpia, proprietaria del resort, un tempo colonia cremasca. e la società Hyma con sede a Modena è giunta a felice conclusione. A illustrare i dettagli è Giorgio Pagliari, presidente del CdA della Fondazione: «Il nuovo gestore ha anticipato 300 mila euro, in pratica gli affitti di un anno. La garanzia sarà ripristinata annualmente per tutta la durata del contratto, che sarà di sei anni, prorogabile per altri sei». La durata minima del canone di locazione per le attività commerciali.

«Il contratto che era stato firmato l’anno scorso – prosegue Pagliari – è stato sciolto con un accordo preliminare. Il nostro obiettivo era quello di mettere in sicurezza il patrimonio della Fondazione e di evitare che l’hotel andasse all’asta. In questi mesi abbiamo avuto frequenti colloqui anche col sindaco di Finale Ligure, appunto per scongiurare questa evenienza». L’accordo prevede che ad accollarsi le spese di manutenzione straordinaria sostenute sulla struttura sia la Fondazione.