Da Casalmaggiore a Santiago a piedi

CASALMAGGIORE - Il giorno del suo 64esimo compleanno, sabato, il camminatore Gianpaolo Fattori di San Martino del Lago, originario di Spino d’Adda, in pensione dal 2018, partirà da piazza Garibaldi di Casalmaggiore alla volta di Santiago de Compostela per un percorso a piedi di beneficenza. «Sarà un lungo cammino che andrà a sostenere una raccolta fondi per Emergency», spiega Fattori, che sosterrà un’azione di crowdfunding avviata per l’acquisto di protesi per i bambini rimasti gravemente feriti agli arti in seguito all’impatto con le mine antiuomo disseminate in Iraq. «Sono molto orgoglioso di questo — afferma Fattori —, come lo sono perché attraverserò l'intera provincia di Cremona, giungendo a Spino d'Adda, mio paese di origine. Porterò con me anche un messaggio che vorrei recapitare ai sindaci di Casalmaggiore, Cremona e Crema». Un modo per unire tutto il nostro territorio provinciale.

Il camminatore nelle vesti di tedoforo

L’impresa — oltre 3 mila chilometri di cammino — si presenta come ancora più impegnativa di quella che Fattori completò in solitaria nel 2019 percorrendo la via Francigena, partendo dalla Cattedrale di Canterbury il 30 maggio e arrivando a Roma, alla Cattedrale di San Pietro, a Ferragosto, dopo 2.300 chilometri e 78 giorni di cammino. Tra l’altro il futuro 64enne fu tra i tedofori italiani alle olimpiadi invernali di Pyeongchang in Corea del Sud nel 2018. Da allora non si è più fermato. Ha scritto anche un libro, sotto forma di diario, sulla sua esperienza lungo la Via Francigena, ma è anche impegnato a testimoniare, come persona affetta da diabete, l’importanza di camminare per la salute. Le tappe previste nel cammino di Fattori sono 109. La prima sarà da Casalmaggiore alla sua abitazione. Domenica partirà alla volta di Cremona. Lunedì percorrerà il tratto tra il capoluogo provinciale e Genivolta. Martedì andrà da Genivolta a Crema. Mercoledì da Crema arriverà a Lodi. Poi via via toccando località come Pavia, Vercelli, Torino, Val di Susa per poi dirigersi verso la Francia passando dal Monginevro. Altre tappe Arles, Carcassonne, Lourdes, Saint-Jean-Pied-de-Port — la partenza del cammino francese —, Irun, Bilbao, Oviedo sino a Santiago.



Fattori ha ideato e co-organizzato la prima Ultra Marathon per soli camminatori in Lombardia, dedicandosi poi alla via Francigena, attraversando cinque nazioni. Nel suo libro racconta il suo viaggio passo dopo passo, con l’attraversamento della Manica, le cittadine francesi, il rientro in Italia dal valico del Gran San Bernardo, le risaie, i borghi sperduti sull’Appennino, le colline toscane, le città d’arte e la Capitale. Oltre a contenere tante informazioni pratiche per i camminatori, il volume racconta la storia di Gianpaolo, che a 61 anni, diabetico e iperteso, senza avere uno specifico allenamento ma con tanto entusiasmo, parte per quell’avventura. Adesso una nuova sfida, ancora più impegnativa e lunga. Ma la determinazione per vincerla certo non manca a Fattori.