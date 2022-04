EcoOstello: il primo passo, dal sogno alla realtà

CASALMAGGIORE - Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione dell’EcoOstello nella ex cascina Sereni, a cura dell’Atletica Interflumina. Nel frattempo l’associazione ha deciso di procedere alla costituzione di una commissione ad hoc per seguire da vicino lo sviluppo concreto del progetto. La nomina dei componenti avverrà nel corso del consiglio direttivo dell’associazione convocato per martedì alle 21. «La commissione – spiega il presidente dell’Interflumina Carlo Stassano – dovrà percorrere tutte le tappe necessarie, da qui all’autunno del 2023, per giungere all’inaugurazione di una vera e propria ‘oasi di pace’ quale si prospetta essere in futuro EcoOstello Interflumina, luogo privilegiato d'accoglienza per tutti, giovani e di ogni età, tra scuola, sport, ambiente naturale, agricoltura, poesia, arte, enogastronomia. La commissione sarà certo composta da membri del direttivo, ma non si escludono apporti di persone esterne e, soprattutto, volonterose di offrire competenze, partecipazione e concreto sostegno al sogno».

I lavori



Il direttivo si riunirà per l’approvazione dei bilanci finanziari, quello consuntivo dello scorso anno e quello di previsione 2022. «Ringrazio l’intero consiglio direttivo Interflumina, Matteo Stassano, consulente amministrativo-fiscale e Roberto Asinari, presidente del collegio dei revisori dei conti — sottolinea il presidente —. È un bilancio trasparente che vede il prezioso contributo delle tante realtà economiche del territorio che sostengono una associazione che fa dello sport una straordinaria occasione di socialità, di crescita, di lotta al disagio sociale e di inclusione. Su tutte non possiamo non ricordare È più e Pomì main sponsor, EsseElle laterizi, Trasporti Pesanti, Martini S.p.A., Cassa Padana, Irmafin, La Briantina, Metalparma che, oltre al sostegno annuale istituzionale, sono presenti concretamente nel progetto di ristrutturazione di Cascina Sereni in EcoOstello per il quale Interflumina ha ottenuto, a fronte di un investimento di oltre due milioni e duecento mila euro, un contributo di 1 milione di euro».



All’Interflumina aderiscono quattordici comuni. Per l’area casalasco-piadenese: Casalmaggiore, Calvatone, Gussola, Martignana di Po, Piadena Drizzona, Rivarolo del Re, San Giovanni in Croce. Per l’area viadanese: Viadana, Bozzolo, Commessaggio, Rivarolo Mantovano e Sabbioneta. Per l’area parmense: Colorno e Torrile. Stassano auspica che siano presenti i rispettivi rappresentanti vista l’importanza dell’appuntamento.