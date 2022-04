'Truffa dell'avvocato' ai danni di una 85enne, arrestati due napoletani

GADESCO PIEVE DELMONA - Lo ha atteso sulla porta di casa con il cuore a mille dopo la telefonata dell’avvocato. "Suo figlio ha causato un gravissimo incidente, rischia di finire in carcere". Ma con 6.500 euro, in contanti o in gioielli, l’avvocato gliela avrebbe evitata la galera. E lei, anziana mamma di 85 anni, in un sacchetto ha infilato tutti i suoi gioielli in argento. "Viene a ritirarli un agente". Lo ha atteso sulla porta, lo spavento addosso, il sacchetto in mano. In galera ci sono finiti loro, il finto agente e il finto avvocato, Luigi Gallozzi di 35 e Raffaele Scarano di 30 anni, entrambi di Napoli. Gentaglia che presumibilmente campa con le truffe. E per truffa aggravata, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale, sono stati arrestati, grazie ad una operazione coordinata tra le squadre mobili di Piacenza e Cremona.

A Piacenza, i poliziotti tenevano d’occhio quei due che da qualche giorno si erano presi una camera d’albergo nel Piacentino e si spostavano su un’auto presa a noleggio. Ne hanno combinate anche là. Ieri i truffatori si sono mossi alle 8 del mattino. Due ore dopo erano a Gadesco Pieve Delmona, dove abita l’anziana vittima. Piacenza aveva già avvisato Cremona. A Gadesco, i poliziotti hanno visto un uomo scendere dall’auto, infilarsi in un vicolo, risbucare con un sacchetto, salire in auto ripartita a folle velocità. Gli investigatori hanno provato a fermarla. Nella fuga verso via Mantova, i truffatori hanno lanciato dal finestrino un sacchetto. La polizia li ha fermati dopo pochi chilometri. Il sacchetto con i gioielli è stato poi recuperato.

Non solo manette. Nei confronti dei due truffatori, i questori di Cremona e Piacenza hanno emesso il foglio di via obbligatorio con il divieto di tornare per 3 anni nelle due città. Se lo facessero, i due rischierebbero l’arresto fino a 6 mesi.

La Polizia è costantemente impegnata anche nella prevenzione di questi odiosi reati attraverso numerosi incontri nei quartieri ed una "profonda e collaudata collaborazione con le istituzioni". L’appello: "Si invitano tutti i cittadini a prestare una particolare attenzione, contattando, senza indugio, il numero 112 in caso si sospetti di essere vittima di un reato, anche quando qualcuno si qualifica come un appartenente alle Forze dell’Ordine o come funzionario enti statali o locali. Infatti, è sempre buona prassi capire il motivo della visita prima di aprire la porta e verificare se ci siano automobili di servizio in zona. Verificate anche il tesserino di riconoscimento". Inoltre - sottolinea la Polizia - "nessuna amministrazione pubblica invia proprio operatori a domicilio per chiedere il pagamento in contanti e, tantomeno, attraverso preziosi , per eventuali contravvenzioni, sanzioni o bollette".