Piano di investimento da 11mila euro, ma il broker finanziario è falso

CREMONA - Ancora una volta i guai arrivano dal web, dove i truffatori si moltiplicano a vista d'occhio. Nella rete dei carabinieri è finito un 25enne residente in Piemonte, con precedenti di polizia a carico, denunciato dai militari della Stazione di Cremona per truffa. L’indagine ha preso avvio a seguito della querela sporta da una coppia di Cremona che lo scorso mese di gennaio ha conosciuto online il presunto broker finanziario appartenente ad una società di investimento. I contatti tra i tre sono stati esclusivamente telefonici e via email, mai di persona. Dopo la conoscenza iniziale, il broker ha illustrato alla coppia un piano di investimento che è sembrato molto conveniente e allettante, al punto di iniziare a investire del denaro. Il presunto broker ha periodicamente hinviato documenti di riepilogo che mostravano come gli investimenti fossero andati a buon fine e avessero consentito ai due di guadagnare delle buone somme.

Dopo un periodo nel quale il broker ha continuato a riferire dell’andamento positivo dell’investimento, quest’ultimo ha chiesto alla coppia un ultimo bonifico, pari a circa 2.000 euro, per pagare le commissioni relative all’attività svolta e permettere alla coppia di riscuotere quanto guadagnato. Una volta effettuato il pagamento della somma, le vittime cremonesi hanno atteso l’accredito, in realtà mai eseguito. Ed anche del presunto mediatore non hanno più avuto notizie. Hanno però avuto modo di contattare altri azionisti, risultati anche loro truffati, scoprendo che il truffatore non ha mai avuto rapporti di lavoro con la società di investimento (realmente esistente). A quel punto la coppia cremonese ha compreso di essere stata vittima di una truffa e di avere consegnato circa 11.000 euro complessivi ad una persona inesistente.

I militari della Stazione di Cremona hanno quindi iniziato gli accertamenti e hanno verificato che l’intestatario dei conti correnti a favore dei quali la coppia aveva effettuato i bonifici è il 25enne piemontese, che risulta avere commesso altre truffe analoghe nei confronti di altre persone. Svelata l’identità del finto broker che aveva messo in piedi la truffa, l'uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.