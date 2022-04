Cosmesi: «Il futuro è da noi»

CREMA - Quando bellezza fa rima con lavoro. L’80% dei neo diplomati al corso Its per tecnico della Cosmesi ha già un’occupazione. Dei 24 iscritti al biennio che si era concluso in autunno, 19 hanno firmato un contratto in aziende del settore. Per lo più, già durante il corso avevano svolto dei tirocini in queste imprese.

I dati li ha forniti Cosmetica Italia, l’associazione guidata da Renato Ancorotti che raggruppa le imprese del settore e collabora all’organizzazione dei corsi, che si svolgono nell’ex università di via Bramante, appoggiandosi poi per i laboratori sull’istituto Galilei.

Gli altri partner sono appunto la scuola superiore di via Matilde di Canossa, la Camera di Commercio, l’Associazione cremasca studi universitari, le fondazione Its nuove tecnologie della Vita di Bergamo e Nuove tecnologie per il Made in Italy, Rei – Reindustria Innovazione.

Renato Ancorotti

Il corso consiste in un biennio post-diploma specifico per la cosmesi e unico in Italia, che prepara i giovani a un ingresso diretto nel mondo del lavoro, grazie alla stretta sinergia tra scuola e imprese.

Giuseppe Nardiello

«Per l’Its la progettazione con le aziende è di vitale importanza e ne costituisce il dna, i piani formativi vengono rivisti e aggiornati ogni anno proprio in funzione di quanto espresso dalle aziende: – commenta Giuseppe Nardiello, presidente di Nuove tecnologie per la Vita –: giunto alla terza edizione, il corso si è finora principalmente focalizzato sulla formazione di tecnici di laboratorio, controllo qualità, formulazioni, produzione, ma sono in partenza nuovi percorsi progettati su rinnovati fabbisogni aziendali».

Ancorotti aggiunge. «La formazione tecnica resta un valore per il nostro comparto e il corso per tecnico superiore delle produzioni cosmetiche 4.0 è un segnale concreto dell’impegno che istituzioni, mondo della formazione e industria rivolgono al territorio e alla qualificazione dei suoi giovani. Gli studenti che partecipano a questo corso saranno parte del futuro del nostro settore: grazie a una formazione qualificata e orientata a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro, sapranno portare avanti gli ormai affermati standard di qualità, sicurezza ed eccellenza che ci permettono di continuare a fare della Cosmesi un’industria che fa bene al Paese».

Attualmente sono 30 gli iscritti al biennio in corso, con 1.200 ore di teoria e 800 di formazione sul campo. La stragrande maggioranza sono in possesso di un diploma superiore con indirizzo chimico o biotecnologico e, pertanto, hanno buone conoscenze tecniche di base per occuparsi di formulazione. Per facilitare l’accesso anche studenti con diversi background di partenza, a ottobre erano state previste ore in più di frequenza (riallineamento delle competenze).